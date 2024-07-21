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رئيس الشعبة: خاطبنا البنك المركزي المصري لمد مهلة توريد حصيلة الذهب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الشعبة: خاطبنا البنك المركزي المصري لمد مهلة توريد حصيلة الذهب من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ خاطبت شعبة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات، البنك المركزي المصري لمد مهلة توريد حصيلة تصدير الذهب إلى 180 يومًا بدلًا من 30 يومًا، لمنافسة الأسواق العالمية والتفاعل مع التطورات السعرية، بحسب إيهاب واصف رئيس الشعبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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