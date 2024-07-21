نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد خيري: التشابه الجيولوجي بين مصر والسودان يعزز فرص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال أحمد خيري رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة إن تو ميتالز المالكة لشركة AKH GOLD LIMITED، إن نماذج اتفاقيات استغلال الموارد الطبيعية في مصر مغايرة تمامًا للمعمول بها في الدول الأخرى، نظرًا لأن هناك نوعين من الاتفاقيات يتم اتباعهما في السوق المحلية، الأول: الاستكشاف، والثاني: اتفاقيات الاستخراج لإنتاج الذهب، على غرار سنتامين المالكة لمنجم السكري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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