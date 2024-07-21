نعرض لكم الان تفاصيل خبر سعيد إمبابي: مطالب بإعادة فترة سداد حصيلة تصدير الذهب للبنوك… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 09:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة قفزت 142% إلى 1.046 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024، مقابل 425 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2023.

وأوضح إمبابي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن صادرات أول 5 أشهر من 2023 كانت قد انخفضت بنسبة 45%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022 والتي بلغت 766 مليون دولار.

ارتفاع مساهمات الذهب في توفير الدولار “مؤشر جيد” وما زال أمامه الكثير

وأكد على تحسن المناخ الاقتصادي للمعدن النفيس وارتفاع مساهمته في توفير عملة صعبة للبلاد، واصفًا ذلك بأنه “مؤشر جيد”، ولكنه يرى أنه ما زال أمام الذهب الكثير لتحقيقه في هذا الجانب.

وعلى الرغم من ذلك، وصف قيمة صادرات الذهب بأنها “متواضعة للغاية”، معتقدًا بأن هناك إمكانية لتصبح مصر دولة محورية وصاحبة الريادة في صناعة الذهب والحلي بكل سهولة، بدعم من الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها.

وتستهدف شعبة تصنيع الذهب الوصول بحجم صادرات الذهب إلى 4 مليارات دولار سنويًّا، لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي مختلف الصادرات المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة العائدات الدولارية، وفقًا لبيان صادر عن الشعبة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن السوق تنقصها العديد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، ومنها إعادة فترة سداد حصيلة عائدات التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يومًا بدلًا من 30 يومًا، كما كان معمولًا بها من قبل، وإعطاء تسهيلات وحوافز للمصنعين للمشاركة في المعارض الدولية، وتيسير الإجراءات الحكومية المفروضة على تصدير المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن مصر صدرت ذهبًا وحليًّا وأحجارًا كريمة إلى 27 دولة، واستحوذت الإمارات على 62% من إجمالي الصادرات بقيمة 652 مليون دولار، في مقابل 118 مليون دولار بنسبة نمو تخطت 450%.

ونوّه إلى أن الإمارات كانت من أقل الدول التي استقبلت الصادرات المصرية خلال 2023، قبل أن تصبح في العام الجاري من أعلى الدول.

في المقابل، انخفضت صادرات مصر من الذهب إلى كندا بنسبة 99% مسجلة مليوني دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بعدما كانت تتصدر قائمة أكثر الدول طلبًا على صادرات مصر من الذهب لتتراجع حاليًا إلى أقل الدول خلال العام الجاري، بحسب إمبابي.

ولفت المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة»، إلى انضمام تركيا إلى قائمة الأسواق التصديرية لمصر، مضيفًا: “صادرات مصر من الذهب إلى أنقرة بدأت تسجل رقمًا واضحًا حتى وإن كان زهيدًا بالمقارنة مع الدول الأخرى، مسجلة مليون دولار”.