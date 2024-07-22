تحالف سعودي يؤسس صندوقا للاستحواذ على مالك برج جدة مقابل 1.8…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يوليو 2024 09:14 صباحاً - وكالات – وقعت شركات المملكة القابضة، وسمو القابضة، وجدة الاقتصادية في السعودية اتفاقية لتأسيس صندوق جديد بقيمة 6.8 مليار ريال سعودي (1.81 مليار دولار) للاستحواذ على صندوق الإنماء مدينة جدة الاقتصادية المملوك حاليا بالكامل لشركة جدة الاقتصادية، بحسب ما أعلنته شركة المملكة القابضة في بيان لها الأحد.

وقالت شركة المملكة إن التحالف في الصندوق الجديد سيضم “شركة المملكة القابضة وشركة سمو القابضة وشركة جدة الاقتصادية”.

وستمتلك شركة المملكة القابضة ما نسبته 40% من الصندوق الجديد، بينما تمتلك شركة جدة الاقتصادية 4.1%، بحسب البيان.

وذكرت في إفصاح للبورصة السعودية، أنه من المتوقع الإعلان عن الأثر المالي لهذه الاتفاقية بعد انتهاء شركة جدة الاقتصادية – شركة زميلة – من قياس الأثر المالي في سجلاتها المحاسبية.

وشركة المملكة القابضة هي شركة سعودية قابضة مقرها الرياض، ومدرجة ويتم تداول أسهمها في بورصة تداول.

ويملك صندوق الإنماء جدة الاقتصادية “برج جدة”، الذي سيكون عند اكتمال بنائه الأطول في العالم، حيث تبلغ مساحة أرض البرج والأراضي المجاورة 1.7 مليون متر مربع.

ويتضمن “برج جدة” المتعدِّد الاستخدامات فندق الفورسيزنز، إضافة إلى مركز للتسوُّق، ومكاتب تجارية، ووحداتٍ سكنية فارهة، وفقاً للبيان.

كما تحتوي الأراضي المجاورة للبرج والتي تُعتبر من ضمن اتفاقية الاستحواذ على أبراج ومجمَّعاتٍ سكنيةٍ وتجارية ومناطق للتسوُّق، بالإضافة إلى مناطق للترفيه والسياحة وفنادق عالمية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يُشكِّل “برج جدة” نقطة جذبٍ عالمية للعديد من الزوار والمستثمرين؛ مما يُعزِّز الاقتصاد السعودي، ويوفِّر فرص عملٍ جديدة. ويساهم البرج في تعزيز مكانة مدينة جدة كمركز اقتصادي وسياحي عالمي.