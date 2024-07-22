مصر والسعودية تشكلان فرق عمل لبحث أولويات التعاون في مجال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يوليو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – شكلت مصر والسعودية فرق عمل لبحث مجالات التعاون “ذات الأولوية” وتحديد آليات التنفيذ لضمان الوصول إلى مخرجات قابلة للتطبيق، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم.

وأشار البيان إلى أن المهندس كريم بدوي وزير البترول الثروة المعدنية والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحثا في اجتماع مشترك مع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية بالرياض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية عمق الشراكة والعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، والممتدة على مدار عقود في المجالات المختلفة لا سيما في مجال الطاقة.

واستعرض الاجتماع استراتيجيات الطاقة في البلدين وناقشا أهم محاور العمل واجراءات تنويع مزيج الطاقة والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في إطار تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام وبأسعار معقولة.

كما أكد المهندس كريم أن أولويات العمل للوزارة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتسريع أنشطة الاستكشاف واستغلال الطاقات المتاحة بمصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات.

وأكد كذلك أهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة وأهمية تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح لتعظيم التكامل بين البلدين وزيادة القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

وجرى التوافق حول أهمية صياغة خطط عمل تتضمن حلول واقعية وجذرية مبنية على أسس اقتصادية لضمان الاستدامة، مع استمرار الاستثمار في الثروة البشرية لبناء القدرات وتطوير الكفاءات الشابة فضلا عن تمكين المرأة.

واتفق الجانبان كذلك على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي والتوسع في تطبيق برامج ومبادرات لخفض الكربون مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القيمة المضافة من الكربون من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والاستخدامات المبتكرة مثل الإنتاج المعزز من الزيت الخام.