المشاط: تعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يوليو 2024 03:14 مساءً - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة وضع آليات لتطوير النظام الإحصائي للتعامل مع فجوة البيانات، وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء.

وشددت على ضرورة إنتاج معلومات تلبي حاجات المستخدمين وإتاحتها لهم بالأشكال المناسبة، فضلًا عن إدماج القطاعات المتعددة ضمن منظومة النظام الإحصائي الوطني، وكذا إعداد خطة عمل لبناء القدرات الإحصائية.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، لمناقشة ملفات عمل الجهاز وجهوده في تطوير النظام الإحصائي في مصر، وكذا الإطلاع على مختلف محاور العمل ، والتعدادات والمسوح التي يجريها الجهاز.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الريادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشر الوعي الإحصائي في مصر، موضحة أهمية الإحصاءات والبيانات باعتبارهما العنصر الأساسي في صناعة القرار وخاصةً المرتبطة منها بالتنمية، نظرًا لاستناد صناع السياسات وواضعي الخطط إلى البيانات المتاحة عند وضع خطط التنمية للتعرف على الواقع ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

وأشارت المشاط إلى أهمية الإحصاءات والبيانات التي يقدمها الجهاز والتي بدورها تغطي الأنشطة الاقتصادية والخصائص الاجتماعية والديموغرافية والبيئية كافة، وإتاحة كل تلك البيانات لمتخذي القرار والباحثين وجمهور المواطنين، اتساقًا مع المبادئ والأصول المهنية والمعايير الدولية.

وتناول الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز، وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.