علاء ناجي قائما بأعمال العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:14 صباحاً - محمد أحمد – أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتكليف الدكتور المهندس علاء ناجي أبو العلا بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأتي ذلك بعد قبول الوزير الاستقالة المقدمة من اللواء أحمد حسنين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة السابق.

وأوضحت وزارة التموين، في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية للوزارة والجهات التابعة، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة، والدفع بقيادات في المواقع التنفيذية للشركات التابعة للوزارة، وبما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء.

وكان ناجي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة قها للاغذية المحفوظة – إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، ثم تولي منصب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشئون الشركات.