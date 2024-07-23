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استقرار أسعار تصدير القمح الروسي مع انخفاض معدلات الشحن

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار تصدير القمح الروسي مع انخفاض معدلات الشحن من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 02:12 مساءً - – يقول محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي ظلت دون تغيير الأسبوع الماضي، إذ لا تزال معدلات الشحن منخفضة، كما أن المزارعين ليسوا في عجلة للبيع بالأسعار الحالية المنخفضة.

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ذكرت شركة إيكار للاستشارات أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5% ​​بروتين في المحصول الجديد والمقرر تسليمه في أواخر أغسطس على أساس التسليم على ظهر السفينة بلغ 219 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، تماما مثل الأسبوع السابق.

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وحددت شركة سوفيكون سعر القمح الذي يحتوي على 12.5% بروتين لأقرب تسليم عند ما يتراوح بين 220 إلى 222 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، أي أعلى بقليل من 219 إلى 222 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في الأسبوع السابق.

واشترت هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، شحنة كبيرة من القمح الروسي حجمها 720 ألف طن بسعر 221 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة الأسبوع الماضي.

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ويعتقد التجار أن الجزائر اشترت أيضا ما بين ‭‭700‬‬ ألف إلى 750 ألف طن من القمح من منطقة البحر الأسود.

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وكتب محللو سوفيكون أن أسعار القمح في الموانئ الروسية لا تزال منخفضة وأن المزارعين ليسوا في عجلة من أمرهم للبيع، خاصة في المناطق الجنوبية.

وأعلنت إيكار يوم الجمعة تخفيض توقعاتها لمحصول الحبوب لعام 2024 من 129.5 مليون طن إلى 128 مليون طن، إلى جانب تقليص توقعاتها لصادرات الحبوب لموسم 2024‭-‬2025 من 55.5 مليون طن إلى 55 مليون طن. وأبقت الشركة على توقعاتها لمحصول القمح دون تغيير.

وبدأت روسيا موسم الحصاد قبل موعده بعدة أسابيع بسبب الظروف الجوية. وحتى 12 يوليو/ تموز، حصد المزارعون الروس 32.0 مليون طن من الحبوب مقابل 12.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق.

روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم. وزادت صادراتها إلى 0.71 مليون طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 0.60 مليون في الأسبوع السابق.

وكتب محللو سوفيكون نقلا عن بيانات للموانئ أن الشحنات شملت 0.66 مليون طن من القمح ارتفاعا من 0.51 مليون طن في الأسبوع السابق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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