كايرو كابيتال مديرا لطرح صندوق النيل ومعتوق بسيوني مستشارا…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 04:11 مساءً - حمدي أحمد _ قال شادي شرف مدير عام الاستثمار بشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية (CFH) ومدير استثمار صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، إن الطرح المتوقع للصندوق في البورصة نهاية العام سيكون “خاصا”، وتحت إدارة شركة كايرو كابيتال سيكيورتير.

وأضاف شرف، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن الطرح يهدف إلى “تحقيق مبدأ الشفافية وفتح قناة للتخارج في أي وقت”، مشيرا إلى تعيين مكتب معتوق بسيوني مستشارا قانونيا للطرح.

ونوّه بأن الصندوق يخطط لتوظيف 50% من رأسماله خلال 6 أشهر من الطرح المتوقع، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف جمع 2.5 إلى 3 مليارات جنيه في الإغلاق الأول، لافتا إلى أ ن مراحل تأسيس شركة إدارته قاربت على الانتهاء.

وأشار شرف إلى أن صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر يعكف منذ فترة طويلة على دراسة فرص استثمارية مختلفة، وأن عددا منها أصبح جاهزا، لكن الإعلان عن أولى الصفقات بعد الطرح في البورصة والانتهاء من إجراءات التأسيس رسميا، مشيرا إلى أن حجمها سيكون ما بين 100 إلى 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الصندوق يستهدف حصص أقلية في الشركات بين 20 إلى 40%، وله سياسة استثمارية واضحة تتمثل في الدخول بقطاعات الصناعة والشركات التي تسهم في تقليص عجز الميزان التجاري أو تنتج سلعا تحل محل السلع المستوردة، أو شركات لديها فرص تصدير جيدة، وبالتالي تقليص الفاتورة الاستيرادية.