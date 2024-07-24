مصر والسودان يبحثان إعادة إرسال واستقبال الطرود والمراسلات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – بحث عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، مع الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني، إعادة إرسال واستقبال الطرود والمراسلات بين البلدين.

وأكد علون، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات المصرية السودانية، والمكانة التي يحظى بها السودان لدى الشعب المصري، بحسب بيان صادر عن البريد المصري.

وبدوره، قال الدكتور آدم الحاج، المدير العام للبريد السوداني إن البريد المصري داعم أساسي للبريد السوداني خلال الفترة الماضية، متمنيًا مضاعفة سبل التعاون لتشمل تبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من التطور الذي يشهده البريد المصري والنجاح الذي حققه لإعادة بناء منظومة البريد السوداني، وإنشاء وتطوير الأنظمة وتدريب العاملين.

كما ناقش اللقاء طرق نقل المواد البريدية الصادرة والواردة من وإلى السودان، ودراسة استقبال ومعالجة المواد البريدية عن طريق الشحن البري.

وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، خلال اللقاء، حرص مصر على الوقوف بجانب جمهورية السودان وشعبها الشقيق وأنها تحظى بأولوية على أجندة القيادة السياسية.

وأشار إلى أن البريد المصري لن يدخر جهدًا في تقديم جميع أنواع الدعم الممكنة للبريد السوداني في ظل الأزمة التي يمر بها حاليًّا، حيث ستبحث وتراجع جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تبادل الخبرات بين البريد المصري والبريد السوداني لنقل تجربة “نجاح” البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد السوداني؛ وذلك بالاعتماد على الخبرات التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها.

واصطحبت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، الدكتور آدم إبراهيم محمد الحاج، المدير العام للبريد السوداني في جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد “القاهرة الرئيسي” التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات التاريخية مبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي على مر العصور.

وانتقل إلى مكتب بريد “القاهرة الرئيسي” التاريخي الذي يعد “تحفة معمارية من الطراز الأول”، مشيدًا بما توصل إليه البريد المصري من “تطور” في البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي يقدمها، مُبديًا إعجابه بما شاهده من نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة داخل مكتب بريد “القاهرة الرئيسي”.