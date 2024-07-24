نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكلف بتشجير المحاور المرورية في القاهرة الكبرى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشجير كل المحاور المرورية التي انتهى تنفيذها في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات، وتحويلها إلى محاور خضراء، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت بصورة واسعة في المحاور المرورية.

وقال مدبولي، خلال اجتماع اليوم، إنه في ضوء محدودية المياه التي تعاني منها الدولة، يجب أن يكون الري كله بمياه الصرف المعالج، وبنظام التنقيط، واختيار أنواع الأشجار الأقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن هذا كله يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن أي قطعة أرض متخللات في المحافظات ستستخدم في زراعة الأشجار، موجها بسرعة البدء في تنفيذ هذه التكليفات.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عرضًا تفصيليًا حول مشروع التشجير والتوسع في المساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، تضمن عدد الأشجار المزروعة خلال الفترة 2022/2024 في كل محافظات الجمهورية، والتي وصلت إلى 12.4 مليون شجرة بقدرة امتصاص 310 آلاف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.

واستعرضت فؤاد أبرز مخرجات الحوار الوطني حول تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بالشق التشريعي في ذات الشأن، مشيرةً إلى التنسيقات التي أجرتها وزارة البيئة للتنفيذ.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أي منطقة خضراء إلى منطقة تجارية.

ومن جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات، مضيفًا أن الوزارة بالفعل نفذت وجار تنفيذ عدد من مشروعات التشجير والزراعة ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” فى المدن الجديدة.

وقال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ورَّدت أكثر من 1.3 مليون شجرة بأنواع مختلفة ضمن المبادرة، مؤكدًا الجاهزية لتوريد المطلوب من الأشجار التي يحددها الاستشاريون، وكذلك الجاهزية بالمشاتل والأراضي الجاهزة للاستخدام في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ما تحقق بإشراف الوزارة خلال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” في مختلف المحافظات، مشيرةً إلى أن هناك تكليفات لكل المحافظين بمنع قطع الأشجار.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، جاهزية المحافظة للبدء في تنفيذ عدد من المحاور كنموذج يمكن تعميمه في باقي المحاور، مستعرضًا رؤية المحافظة في مجال التشجير، التي كان أبرزها صدور قرار بالتشديد على جميع أحياء العاصمة بمنع قطع الأشجار وعدم تنفيذ عمليات التقليم الجائرة للأشجار إلا بعد الرجوع والتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة تحت إشراف وزارة البيئة في هذا الشأن.

كما قدم محافظ القاهرة شرحًا تفصيليًا حول جهود المحافظة في تفعيل المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” وإقامة المشاتل بكل أحياء المحافظة، هذا إلى جانب موقف الحدائق الجاهزة للافتتاح بالعاصمة، وكذا المحاور المرشحة لتنفيذ عمليات التشجير بها.

وفى نهاية الاجتماع، عرض الدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع، محاور خطة تشجير القاهرة الكبرى، التي تأتي في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتخفيف آثار التغيرات المناخية، من خلال زراعة أنواع متنوعة من الأشجار المزهرة والأشجار ذات الأوراق عديمة الإزهار والأشجار الخشبية ذات الجدوى الاقتصادية والأشجار الصحراوية.

وأوضح أن الخطة تستهدف تحسين البيئة الحضرية، وتحسين مؤشرات جودة الحياة في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتعزيز الصحة العامة، هذا إلى جانب الحد من تعرية التربة وانجرافها، وتقليل التلوث وزيادة نسبة الأكسجين، وحفظ التوازن البيئي، وامتصاص الضوضاء.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ نموذج من خطة التشجير لتعميمها فى كل المحاور المستهدفة، تحت إشراف الاستشاريين.