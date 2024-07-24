نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا النقل والتموين يناقشان مقترحات تيسير تداول وتوزيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:08 مساءً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، لبحث تعزيز التعاون ووضع مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل وتداول السلع الاستهلاكية الأساسية باسعار مناسبة وجودة نقل عالية.

واستعرض الجانبين آلية التعاون المثمر بين الوزارتين والتنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل ازالة المعوقات التى تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل وتعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري.

الوزير: تنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه

وأشار كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية

وأضاف أن وزارة النقل قامت بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية، مشيراً إلى أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يهدف إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها الي الموانئ البحرية وكذلك خدمة المجتمعات السكنية والصناعية الكبرى.

وأضاف أنه جاري الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

ومن جانبه تقدم السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للفريق المهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون المثمر والدعم المقدم والاستجابة السريعة للتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى النقل والصناعة.

كذلك وجه الشكر للاتحاد العام للغرف التجارية على مشاركتهم للحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأسواق والاسعار.

هذا أكد فاروق وزير التموين على أن المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصرى في المقام الأول والأخير.

فاروق: التعاون مع وزارة النقل لاستخدام النقل النهري والسكك الحديدية لنقل الأقماح والسلع الأساسية

وفي هذا الصدد أكد وزير التموين على أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد علي النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الاقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، وكذلك بحث رفع كميات الاقماح المنقولة عبر السكك الحديدية والنقل النهرى، وبحث ودراسة وتذليل الصعاب التي تواجه نقل الاقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى.

يأتي ذلك في إطار تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد بما يساهم في خفض التكلفة وينعكس ايجابياً على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

التعاون والتنسيق الكامل مع اتحاد الغرف التجارية بما يساهم في ضبط الأسواق والأسعار

وفي سياق متصل شدد فاروق على أهمية التعاون المستمر والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة.

كما تم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة فيما يتعلق بدراسة كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصة سلعتى السكر والزيت ورفع كفاءة والقدرات التشغيلية لتلك المصانع.