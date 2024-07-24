نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا الاستثمار والإنتاج الحربي يبحثان تعميق التصنيع المحلي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:14 مساءً - التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بوزير الإستثمار والتجارة الخارجيه، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المثمر بين الوزارتين خلال الفترة القادمة وفتح آفاق جديدة للتعاون بمختلف المجالات.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مهمة الوزارة الأساسية هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، كما تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة.

عقب ذلك، استعرض صلاح الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة حيث يتبع الوزارة عدد (16) شركة صناعية و(4) شركات تعمل في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي.

أضاف، أنه يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وقطاع ميادين اختبار للذخيرة والأسلحة ، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بهذه الشركات وكذلك الموارد والأصول المتاحة من أراضى وهناجر وورش عملاقة والتى يمكن إستغلالها لجذب مستثمرين محليين وأجانب وبما يحقق مصالح الجانبين.

من جانبه أعرب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج

وأكد ” الخطيب ” على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك تنسيق تام بين وزارتي ” الإنتاج الحربي ” و ” الإستثمار ” لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية للدولة المصرية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال بالداخل والخارج لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها وتحديد الموضوعات ذات الإهتمام المشترك التي يمكن التعاون في تنفيذها.

وبدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر حرص وزارة الإنتاج الحربي، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية، مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.