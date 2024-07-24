الرئيس التنفيذي: 50 مليون دولار حجم صادرات المراعي السعودية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أعرب رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال لقائه مسئولي شركة المراعي وتابعتها بيتي للصناعات الغذائية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة السعودية لديها فرصة كبيرة الآن للتوسع في السوق المصرية في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف دعم الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة المراعي السعودية، مشيدًا في الوقت نفسه بـ”السمعة الطيبة التي تحظى بها منتجات الشركة في السوق المصرية”.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع شركة المراعي السعودية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تسهيل نفاذ منتجاتها إلى السوق المصرية؛ بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وبدوره، قال عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، إن حجم استثماراتها في مصر يشهد تزايدًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن المراعي حرصت خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق أعمالها في مصر، لما تمثله من أهمية كبيرة للشركة.

وأشار البدر في الوقت نفسه إلى أن الشركة توفر 20 ألف فرصة عمل في مصر، فيما تبلغ صادراتها 50 مليون دولار، مؤكدًا أن منتجات الشركة “تُراعي أعلى معايير الجودة العالمية”.

وبدوره، عرض فراس حمودة، المدير الإقليمي لشركة المراعي، مختلف المراحل الإنتاجية في مصانع الشركة وما تتضمنه من إجراءات ترتبط بالجودة ومتابعة منتجات الشركة التي يتم تصديرها لعدد من دول المنطقة خاصة في منطقة الخليج العربي.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وجود فرصة لزيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مجال تصنيع منتجات الألبان، وكذلك المستلزمات الطبية والدواء.

وأعرب عن تطلعه للتعاون المشترك لتصنيع منتجات شركة المراعي في مصر، في ظل حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة.