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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: الاستفادة من المكاتب التجارية في فتح منافذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري، باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتذليل المعوقات التي تواجهها بما؛ يسهم في زيادة معدلات التصدير من خلال التوسع في الأسواق المستهدفة والعمل على زيادة الحصص التصديرية لمصر في هذه الأسواق بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار.
وأكد الوزير، في بيان، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتمثيل التجاري لدوره الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وذلك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الحالية،
وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مراسم حلف اليمين القانونية لدفعة جديدة تضم 8 ملحقين تجاريين بجهاز التمثيل التجاري.
ونوّه بأن تكليف ملحقين تجاريين يأتي في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز جهاز التمثيل التجاري المصري.
وأشار إلى أن هناك تكليفات محددة لأداء المكاتب التجارية بالخارج الدور المنوط بها المتمثل في دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصري والترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية.
ولفت إلى ما حققته المكاتب التجارية في جذب استثمارات أجنبية مهمة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن توفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق ودعم الارتباط بين المصدرين المصريين وسلاسل الإمداد الدولية.
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