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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ملتزمون بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 12:14 صباحاً - أ ش أ – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام، وتحقيق احتياطي استراتيجي إضافي لمجابهة الأزمات الاستثنائية.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى وضع عدة حلول، منها: زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاَ عن تسريع عملية الربط الكهربائي لتحقيق الاستفادة المتبادلة من كميات الكهرباء المتوفرة خلال ساعات الذروة.
ونبّه إلى إيقاف خطة تخفيف أحمال الكهرباء منذ 21 يوليو الحالي، موجهًا الشكر لكل القائمين في وزارتي الكهرباء والبترول على هذا الموضوع.
وقال إن الاستهلاك خلال الأيام الماضية من الكهرباء كان أكبر من أي تصور ممكن، مضيفًا أن الوزارات المعنية بالكهرباء كان لديها خطط للتعامل مع زيادة الاستهلاك في الصيف، ولكن “لم يكن أحد يتخيل موجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية”.
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