إيسترن كومباني تعتمد بيع مصنع 9 بمجمع أكتوبر مقابل 1.6 مليار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، اليوم الأربعاء، الموافقة على بيع قطعة الأرض والمباني والمعدات المؤجرة حاليًا (المسماة مصنع رقم 9/ بالمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر) إلى الشركة المتحدة للتبغ (UTC) مقابل مليار و584 مليون جنيه، وهو المتوسط السعري للتقييمات الثلاث المقدمة من شركات التقييم المعتمدة من البنك المركزي المصري.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” على قبول تنازل الشركة المتحدة للتبغ عن حقها في استرداد القيمة الإيجارية المتبقية من الإيجار السنوي للمصنع، والذي سددت قيمته بالكامل بموجب عقد الإيجار الذي ينتهي في 26 أبريل 2025، وكذلك وافقت على الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن إدارة الشركة وضعت خطة لزيادة الإيرادات السنوية من خلال تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، ولذا تمثل قرارات الجمعية العامة خطوة رئيسية في تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن مجلس الإدارة يستهدف استمرار العمل على تعظيم وتنمية موارد الشركة بطرق مختلفة ورشيدة.

واضح أمان أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر قادرة على استيعاب زيادة حجم الإنتاج في الفترة الحالية وفي المستقبل دون الحاجة إلى تلك المواقع،

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، على تصويب الخطأ المادي في المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد الأسهم، وهذا التصويب يتماشى مع عدد الأسهم التي تم توزيعها فعليًا عن طريق “مصر المقاصة”.