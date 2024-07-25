رئيس الوزراء: جهود كبيرة للغاية من أجل السيطرة على الدين…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 03:14 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تبذل “جهودا كبيرة للغاية” من أجل السيطرة على الدين وتخفيض مستوياته.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى ما أعلنه البنك المركزي المصري بشأن انخفاض الدين الخارجي لمصر الذي وصل في نهاية ديسمبر 2023 إلى 168 مليار دولار، واليوم انخفض إلى نحو 153 مليار دولار، مضيفًا: “وهو معدل انخفاض كبير للغاية يزيد على 14.2 مليار دولار في 5 شهور”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بصورة كبيرة، والأهم أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج، وكان -27 مليار دولار، أي أن هذا المؤشر كان بالسالب “اليوم الحمد لله ارتفع هذا المؤشر ليحقق فائضا بأكثر من 10 مليارات دولار”.

وتابع: “هذا جهد كبير للغاية من أجل ضبط منظومة السياسات النقدية للدولة، ولهذا انتهز الفرصة وأوجه الشكر لزميلي محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، على هذا المجهود الجماعي الذي تشاركنا فيه معًا خلال الفترة الماضية، الحكومة والبنك المركزي، ومستمرون في هذا التنسيق والتعاون من أجل العمل على استدامة المسار النزولي للدين سواء الدين المحلي أو الخارجي”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى الإجراءات الجاري العمل عليها من أجل الحفاظ على هذا المسار النزولي ومن بينها إجراءات ترشيد الإنفاق وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة من أجل الحصول على المزيد من الموارد الدولارية.

ونوّه بأن ذلك يشمل أيضًا تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر للدخول في شراكات عالمية لتوطين الصناعات في مصر، “وهذا هو شغلنا الشاغل، ونتطلع من وراء هذا إلى تحقيق انطلاقة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة”.