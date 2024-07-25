رئيس الوزراء: نتحرك لسداد مستحقات شركة إيني الإيطالية

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 04:15 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاتفاق على سداد الالتزامات الواقعة على الدولة لصالح شركة إيني الإيطالية، قائلًا: “وبالفعل نتحرك في هذا الإطار مع باقي الشركاء”.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه كلما استطاعت الدولة الجدولة والالتزام مع تلك الشركات، زادت من عمليات الإنتاج والاستكشاف في الفترة القادمة، مضيفًا: “حيث نستهدف ليس فقط تقليل استخدام المواد البترولية، ولكن أيضًا زيادة الإنتاج المحلي ليعود إلى حجم أكبر مما سبق”.

وقال رئيس الوزراء: “أؤكد تلك النقاط لتوضيح أن هدفنا في الفترة المقبلة تشجيع مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، وبخاصةً في الزيت الخام والغاز”.