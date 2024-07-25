نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع نحو 1% قرب 82 دولارا للبرميل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 04:15 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الأربعاء، مدعومة بتراجع كبير لمخزونات الخام والوقود الأمريكية، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع بسبب مخاوف من ضعف الطلب العالمي.

وأنهت الأسعار 3 جلسات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع مخزونات الخام والوقود الأميركية وتزايد المخاطر على صعيد الإمدادات جراء حرائق غابات في كندا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بواقع 70 سنتا، أي 0.9%، عند 81.71 دولارا للبرميل عند التسوية.

وصعد خام غرب تكساس الأمريكي في عقود سبتمبر بواقع 63 سنتا، أي 0.8%، إلى 77.59 دولارا للبرميل عند التسوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته لانخفاض 1.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض 400 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 250 ألف برميل.

لكن السوق ظلت على حذر من الطلب العالمي في الصيف.

وتعتبر الأسعار تحت ضغط بسبب محادثات وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط.

وأظهرت بيانات حكومية أن واردات الهند من الخام، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تراجعت أيضا في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.

وخسر خام غرب تكساس 7% خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي 5%.

ومع ارتفاع الأسعار، أجبرت حرائق الغابات في كندا بعض المنتجين على تقليص الإنتاج وهددت كمية كبيرة من العرض.