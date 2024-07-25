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عاجل.. زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والمازوت.

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وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في مؤتمر صحفي أمس، تبني خطة تدريجية لزيادة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025؛ للوصول إلى نقطة التوزان.

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وتقرر رفع سعر بنزين 92 إلى 13.75 جنيها مقابل 12.5 جنيها بزيادة 1.25 جنيهًا، وبنسبة زيادة 10%.

وصعد سعر السولار إلى 11.5 جنيها بدلا من 10 جنيهات بارتفاع 1.5 جنيهًا، بنسبة زيادة 15%.

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وزاد بنزين 95 إلى 15 جنيها مقابل 13.5 جنيها بزيادة 1.50 جنيها، وبنسبة 11.11%.

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ووصل بنزين 80 إلى 12.25 جنيها مقارنة مع 11 جنيها بارتفاع 1.25 جنيهًا، وبنسبة زيادة 11.4%.

وارتفع الكيروسين إلى 11.50 جنيها، مقابل 10 جنيهات، بارتفاع 1.50 جنيهًا، وبنسبة زيادة 15%.

وزاد المازوت المورد للصناعة باستثناء الغذاء والكهرباء إلى 8500 جنيها ، مقابل 7500 جنيها، بنسبة زيادة 13.33%.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد حركت أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي، لتكون الزيادة الثانية خلال عام 2024.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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