عاجل.. زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والمازوت.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في مؤتمر صحفي أمس، تبني خطة تدريجية لزيادة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025؛ للوصول إلى نقطة التوزان.

وتقرر رفع سعر بنزين 92 إلى 13.75 جنيها مقابل 12.5 جنيها بزيادة 1.25 جنيهًا، وبنسبة زيادة 10%.

وصعد سعر السولار إلى 11.5 جنيها بدلا من 10 جنيهات بارتفاع 1.5 جنيهًا، بنسبة زيادة 15%.

وزاد بنزين 95 إلى 15 جنيها مقابل 13.5 جنيها بزيادة 1.50 جنيها، وبنسبة 11.11%.

ووصل بنزين 80 إلى 12.25 جنيها مقارنة مع 11 جنيها بارتفاع 1.25 جنيهًا، وبنسبة زيادة 11.4%.

وارتفع الكيروسين إلى 11.50 جنيها، مقابل 10 جنيهات، بارتفاع 1.50 جنيهًا، وبنسبة زيادة 15%.

وزاد المازوت المورد للصناعة باستثناء الغذاء والكهرباء إلى 8500 جنيها ، مقابل 7500 جنيها، بنسبة زيادة 13.33%.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد حركت أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي، لتكون الزيادة الثانية خلال عام 2024.