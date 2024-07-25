الضرائب تعلن تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة الإيصال…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 09:14 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرئب المصرية، عن صدور القرار الخاص بالمرحلة الرئيسية الخامسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 15 سبتمبر 2024

وأكدت عبد العال في بيان اليوم، أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية ، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) وذلك اعتبارا من 18 سبتمبر 2024 .

وأوضحت عبد العال، أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني لها، كما وفرت رابط على الموقع الإلكتروني لها يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة.

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

جدير بالذكر، أن مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.