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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الذهب العالمي: نتائج الانتخابات الأمريكية ستدفع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يوليو 2024 09:14 مساءً - العربية نت _ ذكر مجلس الذهب العالمي في تقرير له، أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد يكون لها تأثير واضح على ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو أصول الملاذات الآمنة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة، ما يضيف المزيد من التقلبات.
وبالنظر لمؤشر المخاطر الجيوسياسية، كانت مستويات المخاطر أقل بكثير في بداية رئاسة “بايدن“، مقارنة بما هي عليه حاليا، ولذلك رجح المجلس استمرار موجة الصعود للمؤشر مع اقتراب الانتخابات بغض النظر عن المرشح الديمقراطي الذي يستقر عليه الحزب.
وذكر أنه إذا تم انتخاب ترامب، فمن المرجح ارتفاع التوجه نحو الاستقطاب مقارنة بفترة ولايته السابقة، وبناءً عليه فإن الأسواق العالمية قد تكون أكثر تفاعلاً مع اتجاه سياساته.
وتراجع أداء المعدن الأصفر خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة مقارنة بمتوسطه على المدى الطويل، حيث بلغت عائداته خلال الأشهر الستة التي أعقبت تنصيب “دونالد ترامب” و”جو بايدن”، حوالي -2.6% و-6.4% على التوالي.
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