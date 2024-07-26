- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات وينمو 2.8% في الربع الثاني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 يوليو 2024 11:08 صباحاً - وكالات _ سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بنموه 2 بالمئة فقط.
وتأتي هذه التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الأمريكي ، التي أصدرتها وزارة التجارة اليوم الخميس، مقارنة مع نمو بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات وينمو 2.8% في الربع الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.