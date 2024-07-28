نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسام الجراحي: الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2025… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 11:08 صباحاً - محمد أحمد_ قال حسام الجراحي نائب هيئة السلع التموينية، إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للقمح للموسم الجديد 2025 قريبا من خلال مجلس الوزراء، مؤكداً وجود تنسيق بين وزارتي والتموين والزراعة لتقديم أسعار مشجعة للمزراعين تدفعهم نحو زيادة الإنتاج والتوريد لصالح وزارة التموين.

وأوضح في تصريحات لبوابة دوت الخليج، أن السعر الجديد سيضمن تغطية كافة تكاليف الزراعة والمتغيرات التي طرأت على التضخم والأسعار، مشيراً إلى أن تعاقدات الهيئة السابقة ساهمت في تخفيض الأسعار لدى البورصات العالمية، خاصة وأن مصر أكبر مشتري للقمح.

ولفت الجراحي إلى أن إجمالي ما تم توريده من المحصول المحلي خلال الموسم الحالي لصالح الهيئة بلغ 3 ملايين 415 ألف و 654 طن حتى الآن، من إجمالي الكميات المنتجة والبالغة 3 ملايين 592 ألف طن.

تنفيذ أكبر صفقة شراء للمستورد خلال عامين بسبب انخفاض الأسعار

وأرجع نائب رئيس هيئة السلع التموينية تنفيذ أكبر عملية شراء للقمح المستورد خلال عامين، إلى انخفاض السعر العالمي خاصة الروسي والذي دفع الدولة إلى تأمين احتياطي الاستراتيجي للقمح.

واشترت الهيئة 770 ألف طن قمح معظمها من روسيا في ممارسة دولية، وشملت المشتريات 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.

ونوه بأن الوزارة رفعت أعداد المناشئ المعتمدة في توريد القمح من 11 إلى 20 منشأ، ما يتيح للدولة حرية اتخاذ قرار الشراء بناء على الأسعار وتكلفة الشحن، مرجعاً زيادة التعامل مع مناشئ البحر الأسود والتي تضمن دول رومانيا وبلغاريا وروسيا وأوكرانيا انخفاض سعر القمح أضاف انخفاض تكلفه النقل.

وتقوم وزارات التموين والزراعة والمالية بالتنسيق فيما بينهم لتحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل: القمح، بنجر السكر، وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد لتحقيق الأمن الغذائي فضلاً عن دعم المزارعين، وزيادة دخولهم.

وتعكف الوزارات الثلاثة علي دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل المحددة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب.