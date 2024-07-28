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وزير قطاع الأعمال: تطوير خطوط إنتاج الصناعات الدوائية في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: تطوير خطوط إنتاج الصناعات الدوائية في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن قطاع الصناعات الدوائية يحظى باهتمام كبير، مضيفًا أن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها في الشركات التابعة، وتطوير خطوط إنتاجها وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والعمل على زيادة الإنتاج والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية في مقدمة الأولويات.

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كما أكد شيمي الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، في شركتي العربية للأدوية (أدكو) وممفيس للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

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وتفقد المهندس محمد شيمي، خلال الجولة، الخطوط والوحدات والمناطق الإنتاجية، والمعامل والمخازن ومحطات المياه، وموقف الأعمال الجارية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) واشتراطات هيئة الدواء المصرية.

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واستمع شيمي إلى عرض تقديمي حول الشركتين تضمن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال والمنتجات وحجم الطاقات الإنتاجية والمبيعات، وخطة التطوير والرؤية المستقبلية.

وتفقد الوزير أقسام الإنتاج ومنها تصنيع مستحضر “ريفو” وبخاخات الايروسول والأشربة والأقراص بشركة العربية، وخطوط الإنتاج في “ممفيس” والمنطقة العقيمة ومنطقة المراهم الجديدة وأقسام الأقراص والكبسولات والكريمات.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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