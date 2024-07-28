حسام الجراحي: طرح مصادرات الذهب في البورصة السلعية خلال أيام

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 12:14 مساءً - محمد أحمد _ قال حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن مصلحة الدمغة والموازين بصدد طرح مصادرات الجمارك من الذهب للتداول في البورصة السلعية خلال أيام، بكميات تتجاوز ما تم تداوله العام الماضي.

ووفقًا لبيانات البورصة السلعية، شهد العام الماضي تداول 66 لوط سبائك ذهبية، «سبك محلي» بإجمالي وزن 144 كيلوجرامًا.

وكشف الجراحي لجريدة دوت الخليج، عن تخطيط إدارة البورصة لإضافة 3 سلع جديدة خلال العام الحالي، فضلًا عن تنفيذ خطة لتطوير آليات التداول وإحداث نقلة نوعية في كميات السلع المتداولة.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع المدرجة في البورصة السلعية، حيث سبق وتم طرح العديد من المنتجات مثل القمح والسكر وفول الصويا والأرز.

وأرجع نائب رئيس هيئة السلع التموينية تنفيذ أكبر عملية شراء للقمح المستورد خلال عامين، إلي انخفاض السعر العالمي خاصة الروسي، والذي دفع الدولة إلي تأمين الاحتياطي الإستراتيجي للقمح.

واشترت الهيئة 770 ألف طن قمح معظمها من روسيا في ممارسة دولية، وشملت المشتريات 50 ألف طن من القمح البلغاري، بالإضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي. ونوه إلى أن الوزارة رفعت أعداد المناشئ المعتمدة لديها من 11 إلى 20 منشأ، ما يتيح حرية اتخاذ قرار الشراء بناء على الأسعار وتكلفة الشحن.

وأرجع الجراحي زيادة التعامل مع مناشئ البحر الأسود، والتي تضم دول رومانيا وبلغاريا وروسيا وأوكرانيا، إلى انخفاض سعر القمح لديهم، وكذلك تكلفة النقل، بجانب ابتعادهم عن نطاق التوترات في البحر الأحمر.