وزير التموين: خطة لتأمين مخزون استراتيجي من السكر على مدار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أهمية ضمان وفرة وإتاحة سلعة السكر في الأسواق؛ بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مع تأمين احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الاستراتيجية.

كما شدد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر، على التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بخطة تدبير مخزون آمن على مدار العام بما يضمن الاحتياجات التموينية كافة من سلعة السكر.

واستعرض فاروق موقف أرصدة الإنتاج من بداية الموسم حتى تاريخه، وكذلك أرصدة المبيعات للشركات المنتجة، فضلًا عن أرصدة المخزون في كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنة وكافية لتغطية احتياجات البلاد من السكر التمويني.

وناقش وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل شركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول على الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزٍ للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.

وأشار فاروق إلى أهمية ودورية عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر شهريًا لضمان المتابعة الدقيقة للموقف مع جميع الأطراف المعنية والعمل علي سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل دوري، وتوفير وإتاحة جميع البيانات المطلوبة؛ بما يضمن الإفصاح عن كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة.

كما قرر تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها؛ بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع تكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للسكر.

شارك في الاجتماع: (الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات إنتاج السكر من البنجر من القطاعين العام والخاص، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركتي الجملة، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية).