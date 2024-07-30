الارشيف / مال وأعمال

الضرائب: تخصيص شبابيك للشركات المعتمدة لنقاط البيع بمركز دعم…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: تخصيص شبابيك للشركات المعتمدة لنقاط البيع بمركز دعم… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:18 مساءً - قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تخصيص عدد من الشبابيك الخاصة بالشركات المعتمدة لبيع نقاط البيع للممولين داخل مركز دعم التحول الرقمي المجاني، وذلك تسهيلا على الممول في شراء نقطة البيع والتفعيل الفوري لها وربطها على المنظومة.

predco_adv_2021

وأكدت في بيان اليوم، أن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال المركز.

E-Bank
BonatMisr

ولفتت عبد العال أن المركز تم استحداثه بالآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي تشهده المصلحة، موضحة أنه يمد يد العون للممولين ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

cityScapeEgypt

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه من الخدمات التي يقدمها مركز دعم التحول الرقمي هى تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولي، و توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK، ويتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى إتمام عملية التكامل.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب: تخصيص شبابيك للشركات المعتمدة لنقاط البيع بمركز دعم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا