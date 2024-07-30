شراكة بين راية إليكتريك وإل جي لتصنيع أجهزة التكييفات محليا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – وقعت شركة راية إليكتريك، إحدى الكيانات التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية شراكة مع إل جي الكورية، لتصنيع أجهزة التكييفات محليا، لإنتاج ما يزيد عن 100 ألف وحدة سنويًا خلال 3 سنوات، وبنسبة مكون محلي تتجاوز 60%.

وبحسب بيان الشركة، تبلغ استثمارات مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر أكثر من 350 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية سنوية 300 ألف وحدة، وعلى مساحة 20 ألف متر مربع، ووقد جُهّز بأحدث تكنولوجيا صناعة أجهزة التكييف العالمية والحاصل على العديد من شهادات الاعتماد الدولية.

وتهدف الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية بالتوازي مع دراسة التصدير لبعض الأسواق الإقليمية.

قال المهندس أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية إليكتريك : “نعتز بأن يتم اختيارنا كشريك تصنيع لشركة إل جي، وهو ما يؤكد على قدرات راية إلكتريك التصنيعية وثقة شركة إل جي كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية”.

ولفت أنه من خلال هذا التعاون، ستعتمد راية إليكتريك على التصميم الخاص بها والذي يلتزم بشكل صارم بأحدث معايير الصناعة المصرية والدولية بعد اجتياز العديد من عمليات التدقيق التي أجرتها فرق إل جي العالمية لضمان الامتثال الكامل لتصميم المنتج وعمليات تصنيعه ورقابة الجودة على المنتجات المصنعة بمعايير إل جي العالمية.

وأضاف زكي، أن الشركة تطمح إلى وصول منتجاتها إلى المستهلك المصري والأسواق الإقليمية والعالمية أيضا، بما يؤكد على قدرة الاستثمار والصناعة المصرية لتحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

ومن جانبه قال بيلي كيم، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر، إن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تصنيع أجهزة تكييفات إل جي كمرحلة أولى للتعاون بين الشركتين.

ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع توجهات الحكومة لتطوير التصنيع المحلي للأجهزة المنزلية وتأكيدًا لدور إل جي في النهوض بالاقتصاد المصري من خلال تواجدها في السوق على مدار 30 عامًا.

وأوضح كيم أن نموذج التصنيع كخدمة Manufacturing as a Service (MaaS) الذي تقدمه شركة راية إليكتريك لأول مرة في مصر هو ما شجع إل جي على تطبيق نموذج التصنيع المحلي/المبيعات المحلية Local Supply/Local Sales لأول مرة من نوعه في العالم، وهو ما يعكس ثقة إل جي في قدرة المصانع المصرية.