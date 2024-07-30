وزير الكهرباء يبحث مع ستيت جريد ‏الصينية إضافة قدرات جديدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:12 مساءً - بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبايلو مدير شركة ستيت جريد في مصر وعادل عبد العزيز مستشار الشركة، سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبين الشركة الصينية فى مجالات تطوير الشبكة الموحدة وتدعيمها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة وربطها مع الشبكة.

وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع مسئولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، استعرض خلاله مشروعات الشركة التى تمت بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة وانظمة تخزين الطاقة المتجددة لدعم الشبكة فى أوقات الذروة ومشروع التعاون المشترك لانتاج 10000 ميجاوات طاقات جديدة ومتجددة،

شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر في إطار استراتيجية عمل الوزارة للحد من الانبعاثات الكربونية ، وكذلك امكانية تصنيع الخلايا الشمسية لسد احتياجات السوق المحلية فى ظل التوسع فى اقامة محطات التوليد الشمسية.

وتم استعراض مجالات عمل الشركة وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجال بناء محطات الطاقة المتجددة وما يمكن ان تقدمه الشركة من خلال مشروعات التعاون والشراكة مع قطاع الكهرباء لدعم سياسة مزيج الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.

ووجه عصمت باستمرار التعاون بين قطاع الكهرباء وشركة “ستيت جريد ” الصينية فى مجالات انتاج الطاقات المتجددة وخفض نسبة الفقد وتدعيم الشبكة والتحول من الشبكة النمطية الى شبكة ذكية والعمل على رفع مستوى الخدمة، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والشركات الصينية وخاصة شركة “ستيت جريد ” والمشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء أن معيار الجودة والكفاءة هو المحدد الرئيسي لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى سبيل ذلك فان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعي إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات.

وأشار إلى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها ، موضحا الأهمية القصوى بطرق تخزين الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الضخ والتخزين والهيدروجين الأخضر.