صندوق النقد الدولي: لا توجد إصلاحات ذات أولوية على أخرى..…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أنه لا يوجد إصلاحات أكثر إلحاحًا من غيرها، ولا يمكن التركيز على إصلاح دون آخر.

أضافت في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن نظام سعر الصرف على سبيل المثال يجب ألا يبنى على قيود، وأنه يجب استهدف التضخم.

وقالت أن أحد الأصلاحات الهامة هي زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الدين وتحسين أوضاع المالية العامة لتستطيع الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

أضافت إيفانا أن وضع سقف للاستثمارات العامة أمر مهم أيضًا. كما ينبغي أن يتم حل المشاكل المتبقية في قطاع الطاقة.

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية، والأولوية الآن هي عدم تراجع الإصلاحات الهيكلية وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة لم تتأخر في الإصلاحات بصورة تعطل المراجعات، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج المزيد من الوقت.

وأشارت إلى أن موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة تؤكد أن الأصلاح يسير بصورة جيدة، وإرجاء موعد اجتماع مسألة اعتيادية لاستكمال بعض الأوراق والملفات.