إيفانا فلادكوفا هولار: ضرورة تقليل الإعفاءات الضريبية في مصر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - قالت إيفانا فلادكوفا هولار إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن ضبط أوضاع المالية العامة في مصر يجب أن تترافق مع زيادة الإيرادات الضريبية، عبر تقليل الإعفاءات.

كما أن تخفيف الاستثمارات العامة من شأنه أيضا السماح بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وقالت في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنه يجب زيادة أسعار الطاقة للوصول إلى تعادل التكلفة، مشيرة إلى أن البرنامج يشير أيضا إلى تنفيذ أسرع لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكدت أن البرنامج سيسعي إلى تخفيف آثار الإصلاح والبدء في توجيه الدعم بصورة أفضل إلى مستحقيه عبر التحول للدعم النقدي.