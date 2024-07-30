صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم دون 15% وتحقيق نمو 4% بحلول…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – توقعت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن يتراجع التضخم تحت مستوى 15% و ارتفاع معدل النمو لنحو 4% بحلول يونيو 2025.

وأضافت هولار خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن صندوق النقد يعلم أن الهدف المعلن من البنك المركزي المصري للتضخم والبالغ 7% لا يمكن تحقيقه على الفور، ولكن الاطار الزمني سيستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً.

وذكرت هولار أن توقعات الصندوق للتضخم خلال العام المالي الجديد ترجح انخفاض كبير في معدل مع مرور الوقت خلال العام بعد الزيادة الكبيرة التي سجلها خلال فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التراجع سيتزامن مع زيادة في اسعار الطاقة تدريجيا وفقا لتصريحات رئيس الوزراء المصري، ورغم ذلك ما زال الصندوق يتوقع انخفاضاً في معدل التضخم.

وقالت هولار: “نحن نعلم أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، ومن الأهمية أن يراعي صانعي السياسات هذا الأمر خاصة أن هناك الكثير من الضغوط التي فرضت على تكاليف المعيشة بسبب زيادات الاسعار التي شاهدناها على مدار 8 أشهر ماضية”.

ورجحت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر نشر توقعات محدثة لاداء الاقتصاد المصري قريبا.