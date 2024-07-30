صندوق النقد الدولي: الدعم يجب أن يذهب مباشرة لمستحقيه.. وبطء…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن التضخم في مصر مازال مرتفعًا، وأن هناك أهمية لصانعي السياسات مراعاة هذه المسألة.

أضافت في مؤتمر صحفي ينعقد الآن أن زيادات الأسعار التي شهدها الاقتصاد عبر 8 أشهر مضت، أثرت على تكاليف المعيشة في مصر.

وقالت أن دعم الطاقة لا يستهدف الطبقات الأولى بالحماية الاجتماعية، ويستفيد منها الطبقات الأعلى والأغنى، ويجب توجيه الدعم للفئات المستحقة.

وقالت أنها تأمل مواصلة الحوار مع الحكومة المصرية في تصميم السياسات بصورة تعالج هذا الوضع.

وأكدت أن هناك تباطؤ في الإعلان عن خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة، ولا يعني عدم وجود أخبار عن التخارجات أنه لا يوجد جهد مبذول في هذا الإطار.

أضافت أن سياسة التخارج من أصول الدولة مهم لفتح المجال للقطاع الخاص وإيجاد بيئة عادلة للمنافسة في الاقتصاد.

وقالت أنه تم الاتفاق على بعض التدابير في البرنامج وفي المراجعات، وسنواصل إدخال المزيد من القدرات لتحسين وضع القطاع الخاص وإسهاماته.