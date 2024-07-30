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رئيس الوزراء: طرح إدارة المطارات والمرافق العامة على القطاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: طرح إدارة المطارات والمرافق العامة على القطاع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن إدارة المطارات والمرافق وأصول الدولة للشراكة مع القطاع الخاص لا يعني بيعها، وإنما التشغيل والإدارة فقط.

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أضاف أن هدف هذه الطروحات هو تعظيم العائد على أصول الدولة وزيادة الإيرادات والوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة في تقديم الخدمات.

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وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص مهم وضروري للخروج من أزمات الاقتصاد، مؤكدًا أن 2025 سيكون عام التعافي من الأزمات.

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وقال أن معدلات النمو اقتربت قبل الأزمات الأخيرة من مستوى 6% وهي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ولكن بعد كورونا وظهور تحديات وصدامات إقليمية ودولية، تأثرت معدلات النمو.

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وأكد أن الحكومة تأمل تحقيق معدلات تزيد على 5.5% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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