رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يملي شروطًا على مصر.. وقد يحدث…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن صندوق النقد الدولي لا يملي شروطًا على مصر.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تضع برنامجًا ومستهدفات محددة على مستوى أهداف الدين ومساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الحكومية، ثم تتعاون مع الصندوق على آليات التنفيذ.

وتابع: “خلال الاتفاق مع الصندوق قد يحدث خلاف حول فترة تنفيذ بعض الإصلاحات، ولكن في النهاية يتم الاتفاق على مسار مقبول ومواعيد مناسبة متوازنة”.