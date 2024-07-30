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رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يملي شروطًا على مصر.. وقد يحدث…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يملي شروطًا على مصر.. وقد يحدث… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن صندوق النقد الدولي لا يملي شروطًا على مصر.

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وأضاف مدبولي أن الحكومة تضع برنامجًا ومستهدفات محددة على مستوى أهداف الدين ومساهمة القطاع الخاص والاستثمارات الحكومية، ثم تتعاون مع الصندوق على آليات التنفيذ.

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وتابع: “خلال الاتفاق مع الصندوق قد يحدث خلاف حول فترة تنفيذ بعض الإصلاحات، ولكن في النهاية يتم الاتفاق على مسار مقبول ومواعيد مناسبة متوازنة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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