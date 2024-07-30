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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيفانا فلادكوفا هولار: يجب تحرير سوق الصرف في مصر من كافة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عن منطقة آسيا، أن مجلس الصندوق وافق على المراجعة الثالثة لتمويل مصر، بما يسمح بصرف 820 مليون دولار
أضافت أن الإصلاحات حدت من التضخم لكنه ما زال مرتفعًا، كما ان نمو القطاع الخاص لم يتحسن بالصورة المطلوبة.
وقالت أن الحفاظ على سعر صرف خالي من القيود أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يركز البنك المركزي المصري على خفض التضخم، بجانب الضبط المالي لتقليل الضغوط على الأسعار وخفض الدين العام.
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