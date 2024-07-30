رئيس الوزراء: لم يكن في الحسبان تراجع إيرادات قناة السويس من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إنه لم يكن هناك أي توقع ولم يكن في الحسبان، تراجع إيرادات قناة السويس من مستوى 800 مليون دولار إلى 300 مليون دولار شهريًا، ولكن هذا حدث بالفعل بسبب تداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر.

وأكد مدبولي أن التقلبات الدولية والإقليمية بات من الصعب توقع تداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد، لكن الحكومة تعمل على مواجهة ومعالجة التبعات الناتجة عن هذه التطورات.