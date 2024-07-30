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عاجل.. صندوق النقد: المراجعة الرابعة لبرنامج مصر بين سبتمبر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. صندوق النقد: المراجعة الرابعة لبرنامج مصر بين سبتمبر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن توقت المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع مصر، ستكون على الأرجح بين 15 سبتمبر وحتى نهاية العام.

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وأضافت أن المراجعة المقبلة ستسمح بصرف 1.3 مليار دولار وهي الشريحة الأكبر من بين مختلف الشرائح.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده صندوق النقد الدولي الآن.

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وقالت رئيسة بعثة الصندوق، أن مجلس الصندوق وافق على المراجعة الثالثة لتمويل مصر، بما يسمح بصرف 820 مليون دولار.

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ولفتت أن الإصلاحات حدت من التضخم لكنه ما زال مرتفعًا، كما ان نمو القطاع الخاص لم يتحسن بالصورة المطلوبة.

وقالت أن الحفاظ على سعر صرف خالي من القيود أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يركز البنك المركزي المصري على خفض التضخم، بجانب الضبط المالي لتقليل الضغوط على الأسعار وخفض الدين العام.

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ونوهت قالت أن ضبط أوضاع المالية العامة في مصر يجب أن تترافق مع زيادة الإيرادات الضريبية، عبر تقليل الإعفاءات.

اضافت أنه يجب زيادة أسعار الطاقة للوصول إلى تعادل التكلفة، مشيرة إلى أن البرنامج يشير أيضا إلى تنفيذ أسرع لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكدت أن البرنامج سيسعي إلى تخفيف آثار الإصلاح والبدء في توجيه الدعم بصورة أفضل إلى مستحقيه عبر التحول للدعم النقدي.

إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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