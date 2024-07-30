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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: وزير المالية سيعلن قريبًا عن السياسة الضريبية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن مصر تستهدف أن يكون الدين العام أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات 50% ترتفع إلى 65% في 2027.
وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي وضعت وثيقة لرسم سياسة ملكية الدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة.
وأضاف أن غالبية المستثمرين يرون أن مصر لا تحتاج تعديلات تشريعية، لكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذا الملف هو الشغل الشاغل للحكومة.
وقال إن وزير المالية سيعلن خلال الفترة المقبلة عن السياسة الضريبية للدولة على مدار العشرة سنوات المقبلة.
وأكد أن عودة وزارة الاستثمار هدفها التنسيق مع جميع الوزارات لمواجهة أية عقبات تواجه المستثمرين وتسهيل بيئة ممارسة الأعمال.
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