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رئيس الوزراء: وزير المالية سيعلن قريبًا عن السياسة الضريبية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: وزير المالية سيعلن قريبًا عن السياسة الضريبية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن مصر تستهدف أن يكون الدين العام أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات 50% ترتفع إلى 65% في 2027.

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وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي وضعت وثيقة لرسم سياسة ملكية الدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة.

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وأضاف أن غالبية المستثمرين يرون أن مصر لا تحتاج تعديلات تشريعية، لكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذا الملف هو الشغل الشاغل للحكومة.

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وقال إن وزير المالية سيعلن خلال الفترة المقبلة عن السياسة الضريبية للدولة على مدار العشرة سنوات المقبلة.

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وأكد أن عودة وزارة الاستثمار هدفها التنسيق مع جميع الوزارات لمواجهة أية عقبات تواجه المستثمرين وتسهيل بيئة ممارسة الأعمال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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