رئيس الوزراء: تحرير أسعار الكهرباء على مدى طويل يصل إلى 4…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن زيادة الأسعار هي أصعب الملفات التي تتحرك فيها أي حكومة.

وأضاف أن عين الحكومة على التضخم، وبالتالي من الصعب تحريك الأسعار بصورة مفاجئة يصعب استيعابها، ولذلك يتم العمل على هذا الملف بصورة تدريجية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الدعم.

وقال رئيس الوزراء أنه لا بديل عن التحرك بصورة تدريجية في زيادات الأسعار، مؤكدًا أنه لا يمكن أيضا تحرير أسعار الكهرباء دفعة واحدة.

وكشف مدبولي عن أن خطة زيادة أسعار الكهرباء ستتم على مدي زمني طويل بين 4 و5 سنوات، وليس على عام ونصف مثلما تم مع المحروقات.

وأكد أن أقل نسب زيادات في أسعار الكهرباء ستكون من نصيب شرائح الاستهلاك المنخفضة حرصًا على محدوي الدخل.

وقال إن الفاتورة الشهرية التي تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، يتم فعليًا سداد 4 مليارات، وتتحمل الموازنة باقي التكلفة.