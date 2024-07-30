صندوق النقد: مصر تقترب من تنفيذ صفقات تخارج جديدة من أصول…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن هناك تباطؤ في الاعلان عن صفقات التخارج من الأصول المملوكة للدولة، ولكن هناك عدة صفقات في مراحل الإكتمال، ويتم تقديم المشورة في هذا الصدد.

وأوضحت هولار خلال مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد عصر اليوم، أن عدم توافر أخبار معلنة عن المعاملات التي تم الانتهاء منها لا يعني عدم وجود جهود كبيرة مبذولة في هذا الملف.

وأكدت أن السلطات المصرية ملتزمة بمسألة التخارج من الأصول المملوكة للدولة، لذلك تم الابقاء على برنامج التخارج كما هو، ولكن أعيد تدريجه ليواكب التحديات اللائحة في الأفق بما يسمح بالمضي قدماً بشكل سليم.

وأضافت “مشروع التخارج من أصول الدولة مهم لإعطاء القطاع الخاص دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، ولكنه ليس المكون الوحيد في هذه الاستراتيجية”.

وأوضحت أن ايجاد بيئة أعمال أمام القطاع الخاص تسمح بالمنافسة العادلة مع الدولة يعد مكون بالغ الأهمية، ومساوٍ في الأهمية لباقي الاصلاحات.

وشددت هولار على ضرورة أن تتم وتتواصل مختلف الاصلاحات بنفس الوتيرة .

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى الاتفاق على بعض التدابير في البرنامج ومراجعات الخبراء، وهذا الأمر نوقش خلال المشاورات واللقاءات مع القطاع الخاص.

هولار: مواصلة ادخال مزيد من الاصلاحات لتحسين قدرات القطاع الخاص

وأضافت أنه سيتواصل ادخال المزيد من الاصلاحات التي من شأنها تحسين قدرات القطاع الخاص، وكذلك تطوير اسهاماته في الاقتصاد.