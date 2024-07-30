رئيس الوزراء: المشكلة الحالية هي الأسعار .. ونأمل أن يكون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن المشكلة الوحيدة حاليًا هي الأسعار، وإن استقرار الأوضاع خلال العام المالي الحالي، سيهبط التضخم مع نهايته إلى حدود 10%.

وأشار مدبولي إلى أنه مع نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في 2026 نأمل عدم الاحتياج مرة أخرى إلى برنامج جديد.