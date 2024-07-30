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مدبولي يجتمع مع الوزراء المعنيين لبحث أزمة الأسمدة غدا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يجتمع مع الوزراء المعنيين لبحث أزمة الأسمدة غدا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 08:12 مساءً - دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيعقد اجتماعا غدًا مع الوزرات المعنية لبحث أزمة السماد.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن كميات الغاز الطبيعي التي تذهب إلى مصانع الأسمدة أصبحت أقل من 100% ما أدى إلى تهريب السماد المدعم إلى السوق السوداء.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بشكل سنوي، مضيفًا أنه يجري الآن تسديد مستحقات الشركاء الأجانب للبحث عن استكشافات جديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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