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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يجيب: لماذا ترفع أسعار الوقود في أيام الإجازات؟ من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التفاوض على تعريفة النقل مع الشركات وأصحاب السيارات الأجرة قبل زيادة أسعار المحروقات، مضيفًا: “وهذا ما يفسر صدور قرارات سعر الوقود في أيام الإجازة”.
أضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنه في حالة الإعلان عن زيادة الأسعار في مؤتمر صحفي وخلال أيام العمل، ستحدث خلافات بين السائقين وأصحاب وسائل النقل من جهة، وبين المواطنين من جهة أخرى.
وقال مدبولي: “أستطيع الإعلان عن زيادة سعر الوقود في مؤتمر صحفي، ولكن ماذا سيحدث بين الركاب وأصحاب وسائل النقل بعد دقائق من إعلان الزيادة؟”.
وأكد مدبولي أنه لا يستطيع الإعلان بصورة مسبقة عن زيادة سعر الوقود؛ منعًا لأية ممارسات ضارة مثل التخزين.
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