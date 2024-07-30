عاجل.. رئيس الوزراء عن فرض ضريبة ثروة: الإجراءات الاستثنائية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – رد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، على سؤال “لماذا لا تقرر الحكومة فرض ضريبة على الثروات لمرة واحدة، أسوة بتجارب العديد من الدول؟”، بأن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة “قد يكون لها أثر سلبي على المناخ العام للاستثمار”.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، إلى أن الحكومة تسعى إلى الاستقرار التشريعي والضريبي، وتدرس دائما الأدوات والآليات المناسبة لتعزيز مواردها دون إجراءات استثنائية مؤقتة.