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رئيس الوزراء: نستهدف تراجع نسبة البطالة إلى 6.5%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف تراجع نسبة البطالة إلى 6.5% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن نسبة البطالة بلغت 6.7%، وإن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6.5%؛ بدعم من الاستثمارات.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الاستثمار في مصر ورقمنة القطاع.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن عودة وزارة الاستثمار تستهدف تقليل الإجراءات والرسوم أمام المستثمرين ورقمنة القطاع لتقليل الاحتكاك مع العامل البشري.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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