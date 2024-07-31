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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف تراجع نسبة البطالة إلى 6.5% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن نسبة البطالة بلغت 6.7%، وإن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6.5%؛ بدعم من الاستثمارات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الاستثمار في مصر ورقمنة القطاع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عودة وزارة الاستثمار تستهدف تقليل الإجراءات والرسوم أمام المستثمرين ورقمنة القطاع لتقليل الاحتكاك مع العامل البشري.
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