رئيس الوزراء: النظر في رفع حد الإعفاء الضريبي ضمن إجراءات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النظر في رفع حد الإعفاء الضريبي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تبحثها الحكومة.

ويبلغ حد الإعفاء الضريبي – وهو الشريحة المعفاة من الضرائب على المرتبات – 60 ألف جنيه سنويًا، ما يعادل 5 آلاف جنيه شهريًا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه شهريًا، ما يعادل 72 ألف جنيه سنويًا، ما يعني أن جزء من الحد الأدنى للأجور خاضعًا للضريبة.