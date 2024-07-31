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رئيس الوزراء: الدين الخارجي يمثل 40% من الناتج المحلي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الدين الخارجي يمثل 40% من الناتج المحلي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 01:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدين الخارجي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد الحد الأقصى من الحدود الآمنة.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن تعويم الجنيه أثر على الدين الخارجي لمصر.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لا تزال في الحدود الأمنة وتستهدف العودة في المستويات السابقة للوصول إلى منطقة أكثر أمانًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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