رئيس الوزراء: الدين الخارجي يمثل 40% من الناتج المحلي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 01:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدين الخارجي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد الحد الأقصى من الحدود الآمنة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن تعويم الجنيه أثر على الدين الخارجي لمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لا تزال في الحدود الأمنة وتستهدف العودة في المستويات السابقة للوصول إلى منطقة أكثر أمانًا.